Gli oceani causeranno un’estinzione di massa | la terribile previsione dello scienziato

un'estinzione di massa potrebbe avvenire nel prossimo secolo, o al massimo nei prossimi due secoli e questa sarà causata dagli oceani e non dagli asteroidi, come si potrebbe pensare. La ragione alla base sarebbe l'eccessiva presenza di carbonio negli oceani del nostro pianeta. Leggi anche -> Cambiamenti climatici, l'incredibile time-lapse che mostra la velocità dello scioglimento dei ghiacciai A fare questa terribile previsione è stato lo scienziato americano Daniel Rothman, professore di geofisica al MIT. L'esperto ha spiegato che la soglia critica per il carbonio nei mari è di 300 gigatonnellate nell'arco di un secolo, ma nel 2100 la quantità di carbonio potrebbe essere di 500 gigatonnellate. Una soglia molto più elevata del ...

