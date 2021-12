Donatore di midollo osseo per salvare la vita a suo padre: “Lui è il mio eroe” (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Erika Noschese Donatore di midollo osseo per salvare la vita a suo padre. Antonio Inverso, figlio di Vincenzo, coordinatore cittadino di Italia Viva, non ci ha pensato due volte: quando ha scoperto di essere compatibile non ha esitato un secondo a decidere di sottoporsi all’operazione per salvare la vita di suo padre. Vincenzo Inverso, infatti, ormai da mesi è ricoverato in ospedale: è affetto da leucemia mieloide acuta, una malattia che si sviluppa nel midollo osseo e progredisce velocemente, ragion per cui viene definita acuta. La sua vita cambia, improvvisamente, il 5 agosto quando il 51enne, brillante manager esperto di marketing, ha scoperto di essere affetto da questo ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Erika Noschesediperlaa suo. Antonio Inverso, figlio di Vincenzo, coordinatore cittadino di Italia Viva, non ci ha pensato due volte: quando ha scoperto di essere compatibile non ha esitato un secondo a decidere di sottoporsi all’operazione perladi suo. Vincenzo Inverso, infatti, ormai da mesi è ricoverato in ospedale: è affetto da leucemia mieloide acuta, una malattia che si sviluppa nele progredisce velocemente, ragion per cui viene definita acuta. La suacambia, improvvisamente, il 5 agosto quando il 51enne, brillante manager esperto di marketing, ha scoperto di essere affetto da questo ...

