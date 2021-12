Cerveteri | incendio nella chiesa di San Francesco | in fiamme la sagrestia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 dicembre 2021)– Un delicatissimo intervento dei Vigili del fuoco diè stato necessario ieri pomeriggio alle 17 e 30. I Vvf della 26A hanno risposto ad una chiamata di soccorso per undi Sand'Assisi in Cerenova. L'si era sviluppato all'interno del locale Sacrestia. Arrivati immediatamente sul posto e nonostante la mole di fumo che rendeva la visibilità pari a zero, i soccorritori, indossati gli autorespiratori, sono riusciti ad estinguere rapidamente lesalvaguardando l'integrità dell'intera struttura. Le cause sono in corso di accertamento. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto erano presenti i Carabinieri e il personale sanitario del 118.