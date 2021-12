Agnel confessa gli abusi su una minore La pm | ' Ha ammesso i fatti'

Advertising

L'avvocato di Yannickha rifiutato di commentare. La ragazza in questione è Naome Horter, figlia dell'ex allenatore di, Lionel Horter, il tecnico che portò Roxana Maracineanu, attuale ...ha detto di non aver avuto "la sensazione che ci fosse costrizione", secondo la procuratrice, ma "se i fatti si configurano come stupro o violenza sessuale, è perché esiste un'importante ...Se ne è parlato anche su altre testate Nuoto Yannick Agnel arrestato per violenza sessuale su minore 09/12/2021 A 16:54. DRESSEL, ORO E RECORD OLIMPICO NEI 50 SL. Stando a quanto riporta Sportmediaset ...(Il Fatto Quotidiano) La ragazza in questione è Naome Horter, figlia dell'ex allenatore di Agnel, Lionel. ll'epoca dei fatti il nuotatore francese aveva 24 anni, la ragazza 13. Yannick Agnel "ha ...