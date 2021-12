Tv | il Vip smaschera Silvia Toffanin e Verissimo | “Lo fa ogni volta | tutti se ne sono accorti”

(Di lunedì 13 dicembre 2021): “Adà spazio alle lacrime e alle pause”, Platinette rompe il silenzio. Onde evitare di continuare ad avere un’emorragia di ascolti la domenica pomeriggio e sera, Mediaset ha deciso di rivoluzionare il weekend. La mossa di spostare Amici alla domenica si è rivelata vincente, così come la decisione di raddoppiaree l’impegno in tv di. A rompere il silenzio sulla conduttrice di Canale5 ci ha pensato Platinette nella sua rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette sul settimanale DiPiù Tv: “Dà più spazio alle pausa, alla riflessione e a qualche lacrimuccia che aderisce al clima dell’intervista”., parterre ricco di ospiti Quello su cui può contare facilmente...

Advertising

MAIKOL1212 : Gf Vip, Alex Belli tenta di abbandonare. Andrea Zelletta lo smaschera: «Porte sempre aperte...»#gfvip - infoitcultura : Gf Vip, Delia paparazzata con Carlo Cuozzo. L'ex di lui li smaschera: «Tutta finzione. È il suo lavoro» - zazoomblog : Gf Vip Carmen Russo smaschera Maria Monsè: Ti servivo per fare delle cose... - #Carmen #Russo #smaschera #Maria - infoitcultura : Valeria Marini smaschera il GF Vip 6: “Tutto pilotato” | La rivelazione fuori onda - infoitcultura : Gf Vip, Sophie si sfoga e smaschera Alex Belli e Soleil: «Sapevo già tutto di loro» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip smaschera

Il dj ha sottolineato che se un concorrente ha davvero intenzione di lasciare la casa del GF, non mancano di certo le possibilità: 'Comunicazione di servizio. Oltre all'entrata/uscita principale ...GFVip, il tweet di Andrea Zelletta Andrea Zelletta ha svelato in un tweet che nella casa del Grande Fratelloci sono delle uscite di sicurezza sempre aperte. Di conseguenza la scena della rabbia ...Tre mesi in più prima della fine del Grande Fratello Vip 6. La fine del reality è stata spostata al 14 marzo 2022. Alla comunicazione ufficiale, i coinquilini hanno reagito in ...Alex Belli ha tentato di abbandonare il Grande Fratello Vip in maniera plateale scagliandosi contro la porta rossa e Andrea Zelletta, ex gieffino, ha commentato con ironia: «Ci ...