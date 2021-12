Potremo registrare ogni attività terrestre con un semplice computer | Arriva la scatola nera della Terra (Di domenica 12 dicembre 2021) Un solo strumento per studiare il clima, gli stravolgimenti termici, l’evoluzione culturale e sociale, i movimenti del sottosuolo e l’innalzamento delle acque. Ma non solo. Da oggi un semplice computer dal discreto aspetto “naturale” si trasformerà nella memoria attiva della Terra. Abbiamo a che fare con un enorme monolite d’acciaio, installato sulla costa occidentale della Tasmania, che registrerà tutti i principali eventi che si manifesteranno sulla Terra. Dai cambiamenti climatici ai fatti di cronaca, dai movimenti del sottosuolo alle novità politiche. Ecco a voi l’Earth Black Box. Earth Black Box – curiosauro.itLa scatola nera del mondo Sì, è proprio una scatola nera, concepita per archiviare e monitorare ... Leggi su curiosauro (Di domenica 12 dicembre 2021) Un solo strumento per studiare il clima, gli stravolgimenti termici, l’evoluzione culturale e sociale, i movimenti del sottosuolo e l’innalzamento delle acque. Ma non solo. Da oggi undal discreto aspetto “naturale” si trasformerà nella memoria attiva. Abbiamo a che fare con un enorme monolite d’acciaio, installato sulla costa occidentaleTasmania, che registrerà tutti i principali eventi che si manifesteranno sulla. Dai cambiamenti climatici ai fatti di cronaca, dai movimenti del sottosuolo alle novità politiche. Ecco a voi l’Earth Black Box. Earth Black Box – curiosauro.itLadel mondo Sì, è proprio una, concepita per archiviare e monitorare ...

