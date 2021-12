Napoli - Empoli, Zielinski esce al 22' per un problema respiratorio (Di domenica 12 dicembre 2021) Napoli - Nuovi guai per Luciano Spalletti , già alle prese con una lunga lista di calciatori indisponibili, che perde anche Piotr Zielinski al 22' della sfida al Diego Armando Maradona tra Napoli ed ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021)- Nuovi guai per Luciano Spalletti , già alle prese con una lunga lista di calciatori indisponibili, che perde anche Piotral 22' della sfida al Diego Armando Maradona traed ...

