Marco Marchesin, No vax prende il Covid e lancia appello col casco dell'ossigeno: 'Non fate come me, è un inferno' (Di domenica 12 dicembre 2021) Era convinto, ma dopo aver preso il ed essere finito in terapia intensiva ha capito di aver sbagliato. E così Marco Marchesin , un 50enne di Piacenza, ha lanciato un appello via social. Una diretta ... Leggi su leggo (Di domenica 12 dicembre 2021) Era convinto, ma dopo aver preso il ed essere finito in terapia intensiva ha capito di aver sbagliato. E così, un 50enne di Piacenza, hato unvia social. Una diretta ...

Advertising

olivati_case : RT @Fiaip: #Immobiliare: Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, arriva un nuovo direttivo #Fiaip con Francesco Giovenzani… - olivati : RT @Fiaip: #Immobiliare: Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, arriva un nuovo direttivo #Fiaip con Francesco Giovenzani… - Galassi_Immob : #RT @Fiaip: #Immobiliare: Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, arriva un nuovo direttivo #Fiaip… - Fiaip : #Immobiliare: Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, arriva un nuovo direttivo #Fiaip con Francesc… -