Maradona, la figlia Dalma potrà accedere allo stadio: c'è l'ok del Comune di Napoli (Di domenica 12 dicembre 2021) A renderle note è ' La Gazzetta dello Sport ', che spiega come la ragazza non potrà calpestare il terreno di gioco. Per motivi di manutenzione, tale privilegio non viene concesso neppure ai giocatori,...

