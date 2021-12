Maltempo, frana la strada a Sorrento: si viaggia a senso unico alternato (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCircolazione a senso unico alternato nel tratto collinare di Sorrento (Na) di via Nastro Verde dove è franato terreno sottostante al manto stradale, portando via anche un pezzo di strada. A causare la frana le forti e incessanti piogge degli ultimi giorni. Terreno, fango, detriti e un pezzo del manto stradale si sono riversati nella scarpata. Gli uomini della Protezione civile e dell”Anas hanno transennato la zona che ricade nel percorso della Statale 145. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCircolazione anel tratto collinare di(Na) di via Nastro Verde dove èto terreno sottostante al mantole, portando via anche un pezzo di. A causare lale forti e incessanti piogge degli ultimi giorni. Terreno, fango, detriti e un pezzo del mantole si sono riversati nella scarpata. Gli uomini della Protezione civile e dell”Anas hanno transennato la zona che ricade nel percorso della Statale 145. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

