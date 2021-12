LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: duello Russia-Norvegia con Ustiugov, Holund e Klaebo! (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Ai 12.2 aumenta il distacco tra Holund e Klaebo; il ritardo del vincitore della sprint di ieri, adesso, è di 8?7. 12.28 Allo stesso parziale, il russo Sergey Ustiugov sorpassa Holund! In testa con 22:07.8, il norvegese è a +1?2. Si prospetta un finale entusiasmante. 12.26 Si migliora ancora Klaebo! Un secondo e mezzo di distanza da Holund ai 10 km. 12.24 Chiude anche Giandomenico Salvadori, momentaneamente ottavo, 42? dall’elvetico. 12.23 Stefano Gardener ha chiuso in 34:58.8, a 1:11 dal primo tempo di Pralong. 12.22 Recupera posizioni Klaebo: è terzo all’ottavo chilometro, dove i primi tre tempi sono tutti nel segno della Norvegia (Holund, Roethe e Klaebo). 12.21 Occhio al norvegese ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Ai 12.2 aumenta il distacco trae Klaebo; il ritardo del vincitore della sprint di ieri, adesso, è di 8?7. 12.28 Allo stesso parziale, il russo Sergeysorpassa! In testa con 22:07.8, il norvegese è a +1?2. Si prospetta un finale entusiasmante. 12.26 Si migliora ancoraUn secondo e mezzo di distanza daai 10 km. 12.24 Chiude anche Giandomenico Salvadori, momentaneamente ottavo, 42? dall’elvetico. 12.23 Stefano Gardener ha chiuso in 34:58.8, a 1:11 dal primo tempo di Pralong. 12.22 Recupera posizioni Klaebo: è terzo all’ottavo chilometro, dove i primi tre tempi sono tutti nel segno della, Roethe e Klaebo). 12.21 Occhio al norvegese ...

