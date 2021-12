Advertising

iconanews : Libano:3 membri di Hamas uccisi a funerale in campo profughi -

Ultime Notizie dalla rete : Libano membri

Agenzia ANSA

Tredi Hamas sono stati uccisi da militanti di Fatah in un campo profughi palestinese delmeridionale durante il funerale di un membro del movimento. Lo ha riferito il rappresentante di ...Un membro della dirigenza di Hamas in, Raafat al Murra, che stava partecipando al funerale, ha accusato "del movimento Fatah di aver sparato alle persone in lutto mentre raggiungevano l'...Tre membri di Hamas sono stati uccisi da militanti di Fatah in un campo profughi palestinese del Libano meridionale durante il funerale di un membro del movimento. (ANSA) ...Una notizia (tragica) di cronaca, che ci ricorda l’odissea dei migranti sudamericani; manovre diplomatiche di e attorno a Pechino; aggiustamenti militari americani in Medio Oriente; la politica cinese ...