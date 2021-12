Lewis Hamilton, sconfitto ma icona di stile: dalla Formula 1 ai look ultra firmati (Di domenica 12 dicembre 2021) Star della Formula 1 ma anche eclettica personalità modaiola: avrà pure dovuto cedere a Max Verstappen il titolo mondiale ma può consolarsi a suon di fashion week, da lui frequentate almeno quanto i ... Leggi su leggo (Di domenica 12 dicembre 2021) Star della1 ma anche eclettica personalità modaiola: avrà pure dovuto cedere a Max Verstappen il titolo mondiale ma può consolarsi a suon di fashion week, da lui frequentate almeno quanto i ...

Advertising

francescacheeks : Non mi sento di commentare questo #AbuDhabiGP. La bambina che sono stata e tifava Alonso contro Hamilton è contenta… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - RaiSport : ?? Max #Verstappen è il Campione del Mondo di #Formula1 2021. Il pilota della Red Bull in un finale incredibile ha s… - piottanacifra : RT @PeppeMarino16: Hamilton molto ma molto più sportivo di Toto Wolff. Imparasse a perdere, una volta tanto. Bravissimo Lewis. #F1 #AbuDha… - siamopolvere : RT @SalpadrinoT: Tanto di cappello a Lewis Hamilton per il modo come ha accettato la sconfitta più amara e beffarda della sua carriera. Gra… -