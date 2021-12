Il virus corre tra i bimbi | su 968 nuovi positivi il 30% ha tra 0 e 11 anni

Advertising

KateFont73 : @felicettabenni L'obiettivo è quello di vaccinare velocemente più persone possibile. Arrivare al centro vaccinale c… - pinomaester : @borghi_claudio Nonostante le vaccinazione il virus corre. Il green pass è caput. - Twittytwitty17 : E ce li avrà avuti polmoni e fisico buono un bagnino apneista? #Vaccino, e basta musse Il rischio che si corre non… - gabrielepx : I #nogreenpass esaltati da #Broccolo che ripete tesi vecchie e che non cambiano l'importanza della vaccinazione. Un… - giorgiartioli07 : RT @DorianoSaracino: @IlariaBifarini Guardi, ne può dire tante. Ma non ci raccontiamo quella del virus parainfluenzale. Lo dico per esperie… -

Ultime Notizie dalla rete : virus corre

L'Eco di Bergamo

...di persone che devono ancora ricevere la potrebbero non essere protetti contro i sintomi del. ... 'La variante Omicronveloce, ed è presente in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione ' , le ......che devono ancora ricevere la terza dose potrebbero non essere protetti contro i sintomi del. ... 'La variante Omicronveloce, ed è presente in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione ' , le ...«Ora tutelare i piccoli». I numeri sono inequivocabili: il principale «serbatoio» del virus è tra i bambini più piccoli, ed è qui, in questa fascia di popolazione, che bisogna chiudere le porte in ...Se la struttura alberghiera o la stazione sciistica si trovano in una zona arancione, serve il green pass rafforzato. Green pass in Italia. In Italia per viaggiare occorre il Green pass. Per visitare ...