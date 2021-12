Harry e Meghan e lo sgarbo di Natale | la Regina Elisabetta rimane incredula

(Di domenica 12 dicembre 2021)non smettono di far discutere, grossa delusione in arrivo per la reggente d’Inghilterra. la(fonte instagram)Nuvole pesanti su Buckingham Palace, nelle ultime ore. Dopo le indiscrezioni trapelate la scorsa settimana, che sollevavano nuove ombre sull’operato di un collaboratore strettissimo del Principe Carlo, nuovi rumors hanno scalfito l’immagine della Famiglia Reale. La Royal Family negli anni ha sempre fatto parlare di sé, dalle infedeltà del Principe Carlo, all’incidente mortale che ha coinvolto Diana Spencer e Dodi Al Fayed. LEGGI ANCHE>> Royal Family, lo scandalo è servito:ha scoperto la magagna Ultimamente, gli aspetti più interessanti riguardano la mancanza di coesione tra i membri della Famiglia, e in particolare l’allontanamento dalla Corte dei ...

Natale in famiglia? Non per. Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Ok!Magazine, il principee la consorteMarkle non torneranno nel Regno Unito per Natale. Questo era già stato previsto da molte ...Il padre della duchessa di Sussex , a tenere la bocca chiusa, proprio non ce la fa: 'non è cresciuta mangiando solo insalata', e 'è un timido' , per aver lasciato il Regno Unito. È l'ultimo affondo di mister Thomas Markle contro la figlia e il genero, riportato dal Sun . ...Natale in famiglia? Non per Harry e Meghan. Secondo alcune indiscrezioni rivelate da Ok!Magazine, il principe Harry e la consorte Meghan Markle non torneranno nel Regno ...Harry e Meghan sono sempre più decisi e conviti delle loro idee. Intanto Elisabetta II accusa un altro duro colpo: la decisione è stata presa ...