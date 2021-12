F1, Christian Horner: “Siamo sconvolti, decisione incoerente della Direzione Gara” (Di domenica 12 dicembre 2021) Una partenza orribile e probabilmente letale per le ambizioni iridate. L’olandese Max Verstappen ha visto vanificato per un cattivo start la pole-position del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. L’orange non ha potuto fare molto e ha dovuto subire l’attacco di Lewis Hamilton, prontissimo a sfruttare l’occasione su Mercedes. Nel corso del primo giro, però, Max ha cercato di restituire il favore e prendendo la scia ha azzardato una manovra che ha visto Hamilton allargare la traiettoria, tagliare la curva e rimanere in prima posizione. Una dinamica che aveva fatto pensare che Lewis avrebbe dovuto restituire la posizione e far passare il rivale, ma da parte della Race Direction non si è preso in considerazione ciò. “Siamo sconvolti per quanto accaduto. Lewis ha avuto un vantaggio chiaro, è una totale mancanza di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Una partenza orribile e probabilmente letale per le ambizioni iridate. L’olandese Max Verstappen ha visto vanificato per un cattivo start la pole-position del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. L’orange non ha potuto fare molto e ha dovuto subire l’attacco di Lewis Hamilton, prontissimo a sfruttare l’occasione su Mercedes. Nel corso del primo giro, però, Max ha cercato di restituire il favore e prendendo la scia ha azzardato una manovra che ha visto Hamilton allargare la traiettoria, tagliare la curva e rimanere in prima posizione. Una dinamica che aveva fatto pensare che Lewis avrebbe dovuto restituire la posizione e far passare il rivale, ma da parteRace Direction non si è preso in considerazione ciò. “per quanto accaduto. Lewis ha avuto un vantaggio chiaro, è una totale mancanza di ...

Advertising

txmars : se non vince piango visto che christian horner ha detto che forse hanno sacrificato il 2022 per far vincere questa… - OA_Sport : #F1 Christian Horner in forte disaccordo rispetto alle decisioni della Race Direction sull'episodio del primo giro… - whitehydrangeaa : RT @assonnqta: se christian horner non si mangia vivo micheal masi lo faccio io - matbabiarz : Christian Horner o Checo Perezie „Absolute animal” ?? #ElevenF1 - Giuliaesaurita : Se Verstappen dopo quello che ha fatto Checo vince il mondiale, vedo già il bonifico di Christian Horner a Perez di 7 zeri -