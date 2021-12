Clizia Incorvaia incinta e non vaccinata? L’incredibile intervista che spiazza tutti (Di domenica 12 dicembre 2021) La famosa influencer ha spiegato la sua decisione riguardo un tema spinoso e molto dibattuto in questo periodo. La vaccinazione. Clizia Incorvaia è stata sommersa di domande dai suoi fan… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 12 dicembre 2021) La famosa influencer ha spiegato la sua decisione riguardo un tema spinoso e molto dibattuto in questo periodo. La vaccinazione.è stata sommersa di domande dai suoi fan… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia Clizia Incorvaia incinta, è vaccinata? 'Mesi di terrore, ecco cosa ho deciso' Clizia Incorvaia, dopo essere stata raggiunta da una sfilza di domande da parte delle sue fan Instagram circa il fatto se si sia vaccinata o meno , ha rotto il silenzio sul tema, spiegando in una ...

Nozze Berlinguer, Belli sclera, Rosmello addio: le 10 news della settimana Francesco Sarcina , ex marito di Clizia Incorvaia , è diventato papà per la terza volta , accogliendo una figlia: la sua attuale compagna, la modella messicana 25enne Nayra Garibo, ha dato alla luce Yelaiah. Pierpaolo Pretelli , ...

Clizia Incorvaia incinta, è vaccinata? "Mesi di terrore, ecco cosa ho deciso"

Clizia Incorvaia prossima al parto. Paolo Ciavarro: “Non so se assisterò” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ammettono: “Indecisi sul nome di nostro figlio”. Il lieto evento dovrebbe avvenire a febbraio, mancano dunque pochi mesi prima che Clizia e Paolo diventino genitori.

