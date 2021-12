Vaccino Novavax: cos’è, come funziona, effetti collaterali e cosa cambia con Pfizer e Moderna (Di sabato 11 dicembre 2021) In arrivo un nuovo Vaccino che si propone come alternativa agli attuali: il suo nome è Nuvaxovid ed è prodotto dall’azienda americana Novavax. La sua caratteristica peculiare è che ha una base proteica, con spike. Pensato per agire sulle varianti non è però detto che sia migliore degli altri. Queste le parole di Silvio Garattini all’Huffington Post, presidente dell’Istituto Negri e decano degli esperti italiani di farmaci: «Questo Vaccino è pensato per agire contro le varianti ma non è detto che sia migliore degli altri». Il Vaccino sarà approvato a giorni dall’Ema, l’Autorità europea di controllo dei farmaci. Vaccino Novavax: come funziona Gli attuali vaccini funzionano con una tecnologia o mRna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) In arrivo un nuovoche si proponealternativa agli attuali: il suo nome è Nuvaxovid ed è prodotto dall’azienda americana. La sua caratteristica peculiare è che ha una base proteica, con spike. Pensato per agire sulle varianti non è però detto che sia migliore degli altri. Queste le parole di Silvio Garattini all’Huffington Post, presidente dell’Istituto Negri e decano degli esperti italiani di farmaci: «Questoè pensato per agire contro le varianti ma non è detto che sia migliore degli altri». Ilsarà approvato a giorni dall’Ema, l’Autorità europea di controllo dei farmaci.Gli attuali vaccinino con una tecnologia o mRna ...

