Usa, tornado devastano 5 stati: si temono 100 morti (Di sabato 11 dicembre 2021) Si temono 100 morti in Usa dopo il passaggio di una serie di potenti tornado che, inusuali per durata e periodo dell’anno, hanno lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in diversi stati Usa, dal Kentucky all’Arkansas. I morti accertati sono quattro, ma il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha detto all’emittente Wlky di temere che le vittime siano molte di più. “Riteniamo che il bilancio dei morti supererà le 50 persone in Kentucky, probabilmente sarà un numero più vicino a 70 o 100”, ha detto il governatore descrivendo le drammatiche conseguenze del “più grave evento legato ad un tornado nella storia del Kentucky”. Nel complesso sono 24 i tornado individuati in 5 stati secondo il NOAA Storm Prediction Center. Vittime ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Si100in Usa dopo il passaggio di una serie di potentiche, inusuali per durata e periodo dell’anno, hanno lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in diversiUsa, dal Kentucky all’Arkansas. Iaccertati sono quattro, ma il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha detto all’emittente Wlky di temere che le vittime siano molte di più. “Riteniamo che il bilancio deisupererà le 50 persone in Kentucky, probabilmente sarà un numero più vicino a 70 o 100”, ha detto il governatore descrivendo le drammatiche conseguenze del “più grave evento legato ad unnella storia del Kentucky”. Nel complesso sono 24 iindividuati in 5secondo il NOAA Storm Prediction Center. Vittime ...

