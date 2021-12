The Voice Senior, la gaffe di Loredana Bertè quando sente cantare Iva Zanicchi: “Sembra stonata” (Di sabato 11 dicembre 2021) Un momento divertente ha caratterizzato ieri la terza puntata di The Voice Senior. Mentre i giudici, Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè, erano girati, come prevede il format del programma, ad attendere l’esibizione del Senior in gara, sul palco ad esibirsi è salita a sorpresa Iva Zanicchi. Iva ha iniziato a cantare il suo successo Testarda io (la mia solitudine) e la Bertè, non sapendo a chi appartenesse quella voce, ha esclamato: “Sembra stonata, Sembra un po’ stonata”: “Mi Sembra stonata” Loredana Bertè a Iva Zanicchi ?#TheVoiceSenior ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 dicembre 2021) Un momento divertente ha caratterizzato ieri la terza puntata di The. Mentre i giudici, Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e, erano girati, come prevede il format del programma, ad attendere l’esibizione delin gara, sul palco ad esibirsi è salita a sorpresa Iva. Iva ha iniziato ail suo successo Testarda io (la mia solitudine) e la, non sapendo a chi appartenesse quella voce, ha esclamato: “un po’”: “Mia Iva?#The...

Advertising

LoredanaBerte : Questa sera terza puntata di The Voice Senior 2?? Andiamo avanti con le blind, chissà quali talenti scopriremo stase… - fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - limpbiz98352376 : @RaiUno @antoclerici @_GigiDAlessio_ @CLEMENTINOIENA @OriettaBerti @LoredanaBerte @THEVOICE_ITALY VEDENDO THE VOIC… - Cenerella1984 : Alfonso che si elogia di record mai avuti e che mai avrà .?? Propone #GFvip inguardabili e lo gestisce in modo non p… - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, ventiseiesima puntata: auditel del 10 dicembre, Signorini contro The Voice Senior… -