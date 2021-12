Salto con gli sci | emergenza Covid-19 | cancellata la tappa in Giappone

Leggi su sportface

(Di sabato 11 dicembre 2021) E’ stataladi Coppa del Mondo dicon gli sci in programma a gennaio in. Il motivo? L’-19. A renderlo noto è la Fis, che spiega come la Federsci internazionale sia già al lavoro per sostituire le gare annullate. Gli uomini avrebbero dovuto saltare a Sapporo dal 21 al 23 gennaio. Stessa località per le donne (dall’8 al 9 gennaio), impegnate anche a Zao il 14 e 15 gennaio. L’ultimo appuntamento prima dei tanto attesi Giochi di Pechino (4-20 febbraio) è fissato a Willingen (Germania) per il 29 e 30 gennaio. SportFace.