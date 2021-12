Ragazza di 27 anni uccisa per strada in provincia di Catania (Di sabato 11 dicembre 2021) Una Ragazza di 27 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, appena uscita dal panificio in cui lavorava. E’ successo a pochi chilometri da Catania, nel rione Lineri, in territorio di Misterbianco. Indagano i carabinieri che stanno cercando di riscostruire le frequentazioni della vittima per fare luce sul movente e sull'autore del delitto. Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) Unadi 27è stataa colpi di arma da fuoco, appena uscita dal panificio in cui lavorava. E’ successo a pochi chilometri da, nel rione Lineri, in territorio di Misterbianco. Indagano i carabinieri che stanno cercando di riscostruire le frequentazioni della vittima per fare luce sul movente e sull'autore del delitto.

