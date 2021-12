Quirinale | Salvini “Proporrò un tavolo con i leader”

(Di sabato 11 dicembre 2021) BARI (ITALPRESS) – “Sto lavorando e incontrando tante persone. La Lega è centrale strategicamente e numericamente, il centrodestra ha le carte giuste per la scelta di un Presidente della Repubblica che non abbia la tessera del Pd”. Lo ha detto Matteoa Bari, intervenendo all'Assemblea Lega Puglia.“Lunedì chiamerò i segretari di tutti i partiti eunper parlarne. Se qualcuno ha la spocchia di dire ‘non può essere di centrodestra, sovranista, populistà dico: è il presidente della Repubblica. Non c'è un articolo della Costituzione che dice che debba essere scelto sempre dal Pd. I numeri sono in mano nostra”, ha detto ancora ildella Lega. “Non voglio un Presidente della Repubblica amico della Lega, ma che garantisca tutti e che dia a chiunque vinca le prossime elezioni il diritto di governare ...

...viene accolto da Giorgia Meloni e alza subito la palla al centrodestra per la corsa al: '... E' l'ennesimo, definitivo, assist alla coalizione di Giorgia Meloni e Matteo: Italia viva ...... noi proporremo il metodo più condiviso possibile: per me il presidente della Repubblica bisognerebbe eleggerlo tutti insieme, da Meloni ai Cinque stelle, da Letta a". Lo ha detto Matteo ...BARI (ITALPRESS) - "Sto lavorando e incontrando tante persone. La Lega è centrale strategicamente e numericamente, il centrodestra ha le carte giuste per ...Alla convention di Fratelli d’Italia, Atreju, è il giorno di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, pur ricordando di non sentirsi a casa anche se ritiene il confronto fondamentale, sforna subito un ...