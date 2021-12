Gf Vip 6, Alex Belli sclera di brutto e cerca di uscire dalla Casa: “Aprite sta ca*o di porta, fanc*lo, non mi frega di sto gioco di me*da” (Di sabato 11 dicembre 2021) Pomeriggio piuttosto movimentato per Alex Belli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’attore di CentoVetrine ha infatti dato di matto dopo non aver ricevuto il videomessaggio da parte della sua famiglia, come successo invece al resto dei suoi coinquilini. Alex si è così diretto verso la famosa porta rossa, facendo pressione sulla maniglia con lo scopo di abbandonare il gioco: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini & Donne (@uominidonnefans) Tutti i suoi compagni di avventura si sono avvicinati per cercare di tranquillizzare Belli, ma senza successo. L’attore ha infatti iniziato ad inveire contro il gioco, ignorando i consigli dei Vipponi, in particolare ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 dicembre 2021) Pomeriggio piuttosto movimentato perall’interno delladel Grande Fratello Vip. L’attore di CentoVetrine ha infatti dato di matto dopo non aver ricevuto il videomessaggio da parte della sua famiglia, come successo invece al resto dei suoi coinquilini.si è così diretto verso la famosarossa, facendo pressione sulla maniglia con lo scopo di abbandonare il: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini & Donne (@uominidonnefans) Tutti i suoi compagni di avventura si sono avvicinati perre di tranquillizzare, ma senza successo. L’attore ha infatti iniziato ad inveire contro il, ignorando i consigli dei Vipponi, in particolare ...

