Emergenza freddo, parte il piano CISOM a favore dei fragili e senzatetto (Di sabato 11 dicembre 2021) Con l'inverno e l'irrigidirsi delle temperature scatta il piano freddo del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM, per portare soccorso a senza fissa dimora e persone che vivono in condizioni di fragilità. Secondo l'ultima fotografia scattata dall'Istat nel 2014, in Italia sarebbero oltre 50.700 le persone senza fissa dimora1, ma è lo stesso Istituto di Statistica a dirci che nel 2020 oltre 5 milioni e mezzo di individui, vale a dire il 9,4% delle persone residenti nel nostro Paese, vivevano in povertà assoluta con un deciso incremento rispetto all'anno precedente (7,7%). Dati in aumento a causa dell'Emergenza sanitaria Covid-19 e alla crisi economica, che hanno peggiorato ulteriormente le condizioni di vita di chi non riesce più a mettere assieme pranzo e cena e quindi si affida alla ...

