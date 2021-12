Covid, Mattarella: “Mondo in ginocchio senza scienza” (Di sabato 11 dicembre 2021) ENNA – “senza questa straordinaria e tempestiva opera della comunità scientifica internazionale il Mondo sarebbe in ginocchio di fronte alla pandemia” da Covid. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno Accademico 2021-2022 dell’Università degli Studi “Kore”. “La pandemia ha messo in crisi tutte le economie e gli Stati più potenti del Mondo. L’abbiamo fronteggiata perché la comunità scientifica ha lavorato in modo integrato e senza confini”. Il Covid, ha sottolineato Mattarella, è “un nemico comune che mette a rischio il genere umano”, “dovrebbe esortare a trovare le ragioni dell’integrazione, del dialogo e della collaborazione”. E “anche in questo si conferma il ruolo trainante e centrale della ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021) ENNA – “questa straordinaria e tempestiva opera della comunità scientifica internazionale ilsarebbe indi fronte alla pandemia” da. Così il presidente della Repubblica Sergioall’inaugurazione dell’anno Accademico 2021-2022 dell’Università degli Studi “Kore”. “La pandemia ha messo in crisi tutte le economie e gli Stati più potenti del. L’abbiamo fronteggiata perché la comunità scientifica ha lavorato in modo integrato econfini”. Il, ha sottolineato, è “un nemico comune che mette a rischio il genere umano”, “dovrebbe esortare a trovare le ragioni dell’integrazione, del dialogo e della collaborazione”. E “anche in questo si conferma il ruolo trainante e centrale della ...

Advertising

Adnkronos : Il presidente #Mattarella: 'Mondo in ginocchio senza scienza'. #covid - Radio1Rai : #Covid #Mattarella Fondamentale nella lotta alla pandemia il ruolo della scienza. E’ tornato a ribadirlo il preside… - Lopinionista : Covid, Mattarella: 'Mondo in ginocchio senza scienza' - viralvideovlogs : RT @ilriformista: “Ora è il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi', l'appello del Presidente della Repubblica Se… - 57Davide : RT @ilriformista: “Ora è il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi', l'appello del Presidente della Repubblica Se… -