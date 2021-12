Corigliano Rossano, notte di fuoco a Schiavonea: incendiata un'altra auto, lambito un appartamento (Di sabato 11 dicembre 2021) Torna l'incubo delle notti di fuoco a Corigliano Rossano . Dopo un periodo di relativa calma la notte scorsa una vettura è andata a fuoco nella frazione Marina di Schiavonea . Poco dopo l'una di notte ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 11 dicembre 2021) Torna l'incubo delle notti di. Dopo un periodo di relativa calma lascorsa una vettura è andata anella frazione Marina di. Poco dopo l'una di...

Advertising

GruppoIeC : Corigliano Rossano, gelo nelle classi: si pensa alla Dad - - GruppoIeC : Corigliano Rossano, Palazzetto dello Sport: si aprono spiragli dopo l’inchiesta di LacTv |VIDEO -… - TelemiaLaTv : Corigliano-Rossano si illumina per il Natale con in “Festival delle Luci e luminarie” - LaCnews24 : VIDEO | Ammessa dal giudice la documentazione presentata dall’Amministrazione comunale in cui si proverebbe l’uso p… - LaCnews24 : L'amministratore dell'azienda Giuseppe Antonio Accroglianò: «Abbiamo deciso metterci in gioco partendo dalla terza… -

Ultime Notizie dalla rete : Corigliano Rossano Corigliano Rossano, notte di fuoco a Schiavonea: incendiata un'altra auto, lambito un appartamento Torna l'incubo delle notti di fuoco a Corigliano Rossano . Dopo un periodo di relativa calma la notte scorsa una vettura è andata a fuoco nella frazione Marina di Schiavonea . Poco dopo l'una di notte una Renault Clio parcheggiata in via ...

Open vax in Calabria: vaccinazioni senza prenotazione domani e domenica [INFO e DETTAGLI] ...Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 Distretto Ionio ROSSANO Centro vaccinale via De Rossi Sabato dalle ore 15 alle ore 18 Domenica dalle ore 9 alle ore 13 CORIGLIANO Centro di ...

Corigliano Rossano, notte di fuoco a Schiavonea: incendiata un'altra auto, lambito un appartamento Gazzetta del Sud Luzzi, scatta la zona arancione. Il Comune “ecco le norme da seguire” Il Comune dirama le norme a cui si dovrà attenere la cittadinanza a partire da domani, sabato 11 dicembre 2021, a lunedì 20 dicembre 2021 ...

Corigliano Rossano, notte di fuoco a Schiavonea: incendiata un'altra auto, lambito un appartamento Al momento non si hanno ancora elementi certi circa la natura dolosa dell’origine del rogo, anche se la pista maggiormente accreditata resta questa vista anche la pioggia battente che nella serata si ...

Torna l'incubo delle notti di fuoco a. Dopo un periodo di relativa calma la notte scorsa una vettura è andata a fuoco nella frazione Marina di Schiavonea . Poco dopo l'una di notte una Renault Clio parcheggiata in via ......Sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 Distretto IonioCentro vaccinale via De Rossi Sabato dalle ore 15 alle ore 18 Domenica dalle ore 9 alle ore 13Centro di ...Il Comune dirama le norme a cui si dovrà attenere la cittadinanza a partire da domani, sabato 11 dicembre 2021, a lunedì 20 dicembre 2021 ...Al momento non si hanno ancora elementi certi circa la natura dolosa dell’origine del rogo, anche se la pista maggiormente accreditata resta questa vista anche la pioggia battente che nella serata si ...