Alex Belli, Delia Duran bacia un altro. Tutti increduli davanti alla sua reazione al GF Vip 6 (Di sabato 11 dicembre 2021) E come annunciato nel corso della nuova puntata del GF Vip 6 Alex Belli ha visto le foto della moglie che baciava un altro uomo. Chiamato da Alfonso Signorini in una stanza appartata, l’attore è stato messo di fronte agli scatti, pubblicati dal sito Whoopsee, di Delia Duran. La reazione di Alex Belli, che è sempre più vicino a Soleil Sorge, davanti a quei baci? Non ci crede: “Sono finti come le banconote da due euro. Devi fare ben altro per ingelosirmi”. “Fai questi fake gossip che io odio totalmente, non fanno parte di me – ha aggiunto – Mai fatti nella mia vita. Io almeno sono vero. Quando vorrai venire qua per capire. Ti invito a venire qua”. Ma il conduttore gli ha subito detto di aver invitato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) E come annunciato nel corso della nuova puntata del GF Vip 6ha visto le foto della moglie cheva unuomo. Chiamato da Alfonso Signorini in una stanza appartata, l’attore è stato messo di fronte agli scatti, pubblicati dal sito Whoopsee, di. Ladi, che è sempre più vicino a Soleil Sorge,a quei baci? Non ci crede: “Sono finti come le banconote da due euro. Devi fare benper ingelosirmi”. “Fai questi fake gossip che io odio totalmente, non fanno parte di me – ha aggiunto – Mai fatti nella mia vita. Io almeno sono vero. Quando vorrai venire qua per capire. Ti invito a venire qua”. Ma il conduttore gli ha subito detto di aver invitato ...

