Ad Abu Dhabi Verstappen in pole davanti a Hamilton per la sfida finale (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - L'olandese Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto un vantaggio potenzialmente decisivo nella lotta per il titolo mondiale di Formula 1 conquistando la pole nel Gran Premio di Abu Dhabi, atto finale del campionato. Verstappen è a pari punti con Lewis Hamilton (Mercedes) che ha conquistato il secondo posto nella griglia di partenza. Terzo Lando Norris (Mc Laren), quarto Sergio Perez (Red Bull). Valtteri Bottas (Mercedes) è sesto, in mezzo alle due Ferrari di Carlos Sainz (quinto) e Charles Leclerc (settimo). Gli ultimi sei vincitori sul circuito di Yas Marina sono partiti tutti dalla pole (l'ultimo, l'anno scorso, è stato proprio Verstappen). "Sono incredibilmente contento - ha confessato l'olandese - Era quello che volevamo ma non è stato facile. ... Leggi su agi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - L'olandese Max(Red Bull) ha ottenuto un vantaggio potenzialmente decisivo nella lotta per il titolo mondiale di Formula 1 conquistando lanel Gran Premio di Abu, attodel campionato.è a pari punti con Lewis(Mercedes) che ha conquistato il secondo posto nella griglia di partenza. Terzo Lando Norris (Mc Laren), quarto Sergio Perez (Red Bull). Valtteri Bottas (Mercedes) è sesto, in mezzo alle due Ferrari di Carlos Sainz (quinto) e Charles Leclerc (settimo). Gli ultimi sei vincitori sul circuito di Yas Marina sono partiti tutti dalla(l'ultimo, l'anno scorso, è stato proprio). "Sono incredibilmente contento - ha confessato l'olandese - Era quello che volevamo ma non è stato facile. ...

Advertising

SkySportF1 : Sainz dopo le qualifiche del GP Abu Dhabi: 'Contento, voglio una gara all'attacco' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Formula 1, GP Abu Dhabi: il gioco di squadra Red Bull con la scia Perez-Verstappen. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Formula 1, GP Abu Dhabi: le qualifiche in diretta live da Yas Marina. Alle 11 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : GP Abu Dhabi, Norris è 3°: 'Non voglio intromettermi nella lotta Mondiale'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - LiveGPit : #F1 GP Abu Dhabi, qualifiche: Verstappen, un giro perfetto per prendersi la pole! #AbuDhabiGP ?? @SagliaNicola -