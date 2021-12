X-Factor 2021 | Victoria dei Maneskin incanta con un completo vintage e sensuale

Leggi su diredonna

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’attesissima finale di X-si è conclusa nella notte tra il 9 e il 10 dicembre con la vittoria di Baltimora, il cantante della squadra di Hell Raton. Ma oltre alle ottime performance degli ospiti speciali – ie i Coldplay – e dei concorrenti in gara, a conquistare il pubblico in studio e a casa sono stati gli outfit impeccabili di giuria, ospiti e cantanti. Tra i look più apprezzati c’è senza dubbio quello della bassista della band romana vincitrice dell’Eurovision ContestDe Angelis, che ha sfoggiato due completi giacca e pantalone davvero speciali. Vi raccomandiamo... L'outfit perfetto di Francesca Michielin per la première di The Ferragnez Per la prima esibizione della finale i ...