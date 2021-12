VIDEO F1 | GP Abu Dhabi 2021 | highlights e sintesi prove libere Hamilton rifila 6 decimi a Verstappen

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lewisha firmato il miglior tempo assoluto nelle1-2 del GP di Abu, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il sette volte Campione del Mondo ha firmato 1:23.691 nella FP2, la sessione pomeridiana in cui tutti i piloti si sono migliorati rispetto a quanto fatto durante la mattinata. L’alfiere della Mercedes ha preceduto di 0.343 il sempre più sorprendente Esteban Ocon al volante della Alpine, mentre il suo compagno di squadra Valtteri Bottas si è piazzato in terza piazza a 0.392. Maxaveva primeggiato nelle1, ma nel turno più veloce si è dovuto accontentare della quarta piazza a 0.641 da. L’olandese e il britannico sono appaiati in ...

QUANTI DANNI! L'ultimo venerdì di prove libere di Kimi Raikkonen in F1 si è chiuso in anticipo di qualche minuto, dopo che il finlandese ha perso il controllo della sua Alfa Romeo in curva 14 del ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) VERSTAPPEN SUBITO AL COMANDO (FP1, GPDHABI 2021) La diretta Formula 1 della prima sessione di prove libere FP1 del GPDhabi 2021 si sta caratterizzando ...Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo assoluto nelle prove libere 1-2 del GP di Abu Dhabi 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il sette volte Campione ...Ad Abu Dhabi, presso il circuito di Yas Marina, è iniziato quest'oggi l'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Il weekend si annuncia entusiasmante, con la lotta per il titolo Mondiale ancora ...