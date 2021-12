UFFICIALE – Brutte notizie per Spalletti: c’è la decisione sull’allenatore azzurro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel finale di Sassuolo-Napoli valido per la quindicesima giornata di Serie A, Luciano Spalletti è stato espulso “per avere, al 47? del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose”. Spalletti squalifica La squalifica comminata al tecnico azzurro è stata di due giornate, ma il Napoli ha esposto ricorso nei confronti della decisione del Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello si è riunita oggi a Roma e ha respinto il ricorso azzurro. Luciano Spalletti sarà quindi costretto ad assistere al match di domenica tra Napoli ed Empoli dalla tribuna. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel finale di Sassuolo-Napoli valido per la quindicesima giornata di Serie A, Lucianoè stato espulso “per avere, al 47? del secondo tempo, contestato unaarbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose”.squalifica La squalifica comminata al tecnicoè stata di due giornate, ma il Napoli ha esposto ricorso nei confronti delladel Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello si è riunita oggi a Roma e ha respinto il ricorso. Lucianosarà quindi costretto ad assistere al match di domenica tra Napoli ed Empoli dalla tribuna.

Advertising

sportli26181512 : Bayern Monaco: complicazioni ai polmoni da Covid per Kimmich, il suo 2021 è finito: Brutte notizie per il Bayern Mo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Leicester, ecco i nomi dei sette calciatori che non sono pa… - Mcavenati : Tim, brutte notizie per tutti i clienti: arriva l’annuncio ufficiale - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE - Stagione finita per #Kjaer: i tempi di recupero e il comunicato del #Milan ? - SOSFanta : ?? UFFICIALE - Stagione finita per #Kjaer: i tempi di recupero e il comunicato del #Milan ? -