Strage di migranti in Messico: un camion carico di persone si ribalta causando 54 morti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Messico è crocevia di migranti dipserati che sperano di varcare il confine, ma a volte questa speranza si trasforma in tragedia. Almeno 53 migranti sono morti nello schianto contro un muro del ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilè crocevia didipserati che sperano di varcare il confine, ma a volte questa speranza si trasforma in tragedia. Almeno 53sononello schianto contro un muro del ...

Advertising

ACiavattella : RT @il_piccolo: In Messico è strage di migranti: si schianta un camion, almeno 58 morti - messveneto : In Messico è strage di migranti: si schianta un camion, almeno 58 morti: Il mezzo in cui erano nascosti si è schian… - globalistIT : - il_piccolo : In Messico è strage di migranti: si schianta un camion, almeno 58 morti - GiannettiMarco : RT @romatoday: La strage dei migranti nascosti in un camion -