No alla Disneyland di Notre Dame: polemiche per il restauro all’insegna del politicamente corretto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli intellettuali parigini contro il restauro di Notre Dame. Ne scrive il quotidiano la Stampa, riportando i tweet indignati di un professore della Sorbonne: «Stanno facendo a Notre-Dame qualcosa che su Westminster Abbey o San Pietro sarebbe stato improponibile». Cui fa eco una storica dell’arte: «Vogliono trasformare l’abbazia in un gonfiabile attira-turisti ma sappiano che Parigi non lo permetterà». La petizione degli intellettuali contro il restauro Ora c’è anche una petizione firmata da un centinaio di personalità della cultura transalpina. Ma nonostante l’elenco di «resistenti per Notre-Dame» sia stato consegnato ieri a Le Figaro e a La Tribune de l’Art la commissione ha dato un primo via libera ai lavori di restauro. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli intellettuali parigini contro ildi. Ne scrive il quotidiano la Stampa, riportando i tweet indignati di un professore della Sorbonne: «Stanno facendo aqualcosa che su Westminster Abbey o San Pietro sarebbe stato improponibile». Cui fa eco una storica dell’arte: «Vogliono trasformare l’abbazia in un gonfiabile attira-turisti ma sappiano che Parigi non lo permetterà». La petizione degli intellettuali contro ilOra c’è anche una petizione firmata da un centinaio di personalità della cultura transalpina. Ma nonostante l’elenco di «resistenti per» sia stato consegnato ieri a Le Figaro e a La Tribune de l’Art la commissione ha dato un primo via libera ai lavori di. LEGGI ...

Advertising

SecolodItalia1 : No alla Disneyland di Notre Dame: polemiche per il restauro all’insegna del politicamente corretto… - GianniRosati6 : @EugenioCardi È scrittore come la mamma e quindi tende a romanzare la verità... Alla tua lista di quartieri 'diffic… - TuttoDisneyLand : Il gelato per il 30° anniversario di Disneyland Paris è stato rivelato dopo una fase di votazione ;) Si tratta qui… - ar_mata7 : @iosonoestanca_ la proposta è scontatissima davanti o alla torre eiffel o a disneyland…poi la foto con “ha detto si… -