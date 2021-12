Michele Merlo: la leucemia non fu diagnosticata in tempo. Ora c’è un indagato per omicidio colposo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel registro degli indagati per la morte di Michele Merlo sarebbe stato scritto un nome. Come riporta l’Ansa, a sei mesi dal decesso del rosatese, ci sarebbe un’importante svolta nelle indagini partite dalla procura di Bologna ed arrivate nelle scorse settimane a Vicenza. L’accusa è di omicidio colposo. La morte di Mike Bird, così lo ricordano gli spettatori di Amici, poteva essere evitata? Secondo gli inquirenti sì. Il 28enne veneto è morto per le conseguenze di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Da quel giorno papà Domenico Merlo, ex carabiniere e mamma Katia hanno chiesto di fare luce. “Voglio giustizia per mio figlio” ha gridato papà Domenico, già impegnato in politica come responsabile del circolo Rosà di Fratelli d’Italia. All’ospedale di Bologna, dove ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel registro degli indagati per la morte disarebbe stato scritto un nome. Come riporta l’Ansa, a sei mesi dal decesso del rosatese, ci sarebbe un’importante svolta nelle indagini partite dalla procura di Bologna ed arrivate nelle scorse settimane a Vicenza. L’accusa è di. La morte di Mike Bird, così lo ricordano gli spettatori di Amici, poteva essere evitata? Secondo gli inquirenti sì. Il 28enne veneto è morto per le conseguenze di un’emorragia cerebrale provocata da unafulminante. Da quel giorno papà Domenico, ex carabiniere e mamma Katia hanno chiesto di fare luce. “Voglio giustizia per mio figlio” ha gridato papà Domenico, già impegnato in politica come responsabile del circolo Rosà di Fratelli d’Italia. All’ospedale di Bologna, dove ...

