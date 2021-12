Marcelino Núñez vuole giocare in Europa: il Bologna è in prima fila (Di venerdì 10 dicembre 2021) Marcelino Núñez valeva trentamila dollari all'inizio di dicembre del 2020 e ora l' Universidad Catolica chiede quasi quattro milioni per aprire una trattativa. L'ex romanista Monchi vuole portarlo al ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 dicembre 2021)valeva trentamila dollari all'inizio di dicembre del 2020 e ora l' Universidad Catolica chiede quasi quattro milioni per aprire una trattativa. L'ex romanista Monchiportarlo al ...

Bologna, contatti avviati per un cileno Secondo il Corriere dello Sport, i rossoblù hanno avviato i contatti con il centrocampista cileno dell'Universidad Catolica Marcelino Nunez , classe 2000.

