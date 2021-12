L'Ue punta ancora sul roaming (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo aveva detto la Commissione, lo hanno ribadito i parlamentari europei. Parliamo del roaming all’interno dell’Unione europea che, nella sua ultima versione, permette di usare la propria tariffa nazionale in tutti i paesi membri. Una cosa non da poco. Il regolamento era stato approvato nel 2015 dopo lunghe trattative politiche e, in pochi anni, è riuscito ad essere una delle norme più apprezzate e popolari fra quelle adottate dall’Unione Europea. Non solo da frontalieri e studenti Erasmus, gli utenti più avvantaggiati dall’assenza di costi all’estero, ma da tutti i cittadini europei che si dichiarano soddisfatti in maniera quasi plebiscitaria (il 96 per cento!), nonché felici di non pagare extracosti quando utilizzano il proprio smartphone viaggiando all’interno dell’Ue, come riporta una consultazione pubblica realizzata dalla Commissione europea nell’estate del 2020. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo aveva detto la Commissione, lo hanno ribadito i parlamentari europei. Parliamo delall’interno dell’Unione europea che, nella sua ultima versione, permette di usare la propria tariffa nazionale in tutti i paesi membri. Una cosa non da poco. Il regolamento era stato approvato nel 2015 dopo lunghe trattative politiche e, in pochi anni, è riuscito ad essere una delle norme più apprezzate e popolari fra quelle adottate dall’Unione Europea. Non solo da frontalieri e studenti Erasmus, gli utenti più avvantaggiati dall’assenza di costi all’estero, ma da tutti i cittadini europei che si dichiarano soddisfatti in maniera quasi plebiscitaria (il 96 per cento!), nonché felici di non pagare extracosti quando utilizzano il proprio smartphone viaggiando all’interno dell’Ue, come riporta una consultazione pubblica realizzata dalla Commissione europea nell’estate del 2020. ...

Ultime Notizie dalla rete : punta ancora L'Ue punta ancora sul roaming ... ndr), poiché i consumatori sono ancora confusi sulla differenza tra le chiamate in roaming e le chiamate internazionali tra stati membri. Le chiamate intra - Ue, dopo anni di discussione, dal 2018 ...

Il primo tablet di OnePlus si avvicina E ovviamente OnePlus punta ad alcune quote di questo mercato chiaramente dominato da Apple e ... dispositivi audio e televisori, a un segmento di dispositivi che è ancora una volta in crescita da poco ...

