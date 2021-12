Juventus | Locatelli | “Voglio vincere un trofeo importante in bianconero”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Manuelha rilasciato un’intervista per il sito ufficiale della Lega Serie A, parlando dei suoi primi passi come centrocampista della. L’azzurro ha compiuto il grande passo in massima serie dopo Euro 2020, dal Sassuolo alla Vecchia Signora, transizione ‘da brividi’ come descritta dal calciatore stesso. Di seguito le considerazioni di: “Ho vissuto in particolare due momenti da pelle d’oca da quando sono alla; il primo è quando ho firmato il contratto e ho visto la scrittaFootball Club, è stato qualcosa di fantastico. La seconda è quando sono andato allo stadio e per la prima volta ho visto la mia maglia con il mio numero e il mio cognome, è stata una grande emozione. Ho preso la maglia, l’ho baciata e mi sono detto: ‘Manuel, adesso sei qui ed è arrivato il ...

Advertising

juventusfc : Una serata all’Allianz Stadium con @RandstadItalia e @locamanuel73 ?? - GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #JuveGenoa: '#Pellegrini e #Kulusevski saranno confermati, #Locatelli sta bene e giocherà… - lizouxoliva : RT @SCUtweet: #Locatelli ?? Due momenti da pelle d'oca da quando sono qui. La 1ª volta alla firma del contratto con la scritta '#Juventus… - Romanito_21 : RT @JuvMania: #Locatelli: “Ho vissuto due momenti da pelle d'oca alla #Juventus: il primo quando ho firmato il contratto. Il secondo quando… - juvemyheart : RT @mirkonicolino: #Locatelli: 'Due momenti da pelle d'oca alla #Juventus: quando ho firmato e quando ho visto la mia maglia con nome e num… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Locatelli

Tuttosport

Commenta per primo Il centrocampista della Juve Manuelha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della Lega Serie A: 'Ho vissuto in ...il contratto e ho visto la scritta...Potrebbe riuscircialla, anche se per ruolo non ha il gol nelle corde. I bianconeri, l'Inter e il Milan sono accomunati dalla ricerca di un attaccante su cui fare affidamento per ...Locatelli ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A. Le dichiarazioni del centrocampista Manuel Locatelli si è già preso il centrocampo della Juventus. Lunga intervista a ...Chi c’è e chi no in casa Juventus per la trasferta di Venezia. Lo annuncia direttamente Max Allegri in conferenza: “De Sciglio sta bene, McKennie invece non ancora, anche oggi era solo parzialmente in ...