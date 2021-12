Draghi aggiunge 1 miliardo contro l’aumento delle bollette, ma potrebbe non bastare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sale a 3,8 miliardi di euro lo stanziamento del governo per frenare il nuovo aumento delle bollette di luce e gas che scatterà da gennaio 2022. Ieri il consiglio dei ministri ha varato un nuovo decreto contenente «misure urgenti finanziarie e fiscali» ,che anticipa al 2021 circa 3,3 miliardi di spese previste per l’anno prossimo, in modo da liberare spazio sul bilancio del prossimo anno. Ma anche questo miliardo in più potrebbe non bastare, spiega alla Stampa Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. In assenza di interventi, aveva avvisato nei giorni scorsi Nomisma, a causa della speculazione internazionale e della fame di energia innescata dalla ripresa, dal 1 gennaio in Italia si rischia un aumento del 50% dei prezzi del gas e del 17-25% di quelli della luce. Che per una famiglia media ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sale a 3,8 miliardi di euro lo stanziamento del governo per frenare il nuovo aumentodi luce e gas che scatterà da gennaio 2022. Ieri il consiglio dei ministri ha varato un nuovo decreto contenente «misure urgenti finanziarie e fiscali» ,che anticipa al 2021 circa 3,3 miliardi di spese previste per l’anno prossimo, in modo da liberare spazio sul bilancio del prossimo anno. Ma anche questoin piùnon, spiega alla Stampa Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. In assenza di interventi, aveva avvisato nei giorni scorsi Nomisma, a causa della speculazione internazionale e della fame di energia innescata dalla ripresa, dal 1 gennaio in Italia si rischia un aumento del 50% dei prezzi del gas e del 17-25% di quelli della luce. Che per una famiglia media ...

