Covid, la denuncia del NurSind: "Grassi in affanno, a rischio la sicurezza di infermieri e pazienti" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ostia – L'Ospedale Grassi di Ostia è in affanno per l'ondata di contagi che si sta riscontrando a Fiumicino (leggi qui). A denunciarlo è Stefano Barone, segretario provinciale del NurSind, sindacato degli infermieri: "Questo è lo stato dell'arte di tutta la sanità regionale, da anni il NurSind Roma denuncia la grave carenza di posti letto negli ospedali romani, carenza che incide prepotentemente sul servizio di emergenza. Non si tratta di nuovi problemi ma di vecchie questioni organizzative rimaste irrisolte". L'aumento dei contagi a Fiumicino Da qualche settimana, nel comune di Fiumicino, si assiste ad un aumento delle persone positive al Sars-Cov-2 (leggi qui). "Questo ha portato il sindaco Montino ad imporre l'uso della mascherina in alcune aree della città ...

