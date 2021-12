Claudia Gerini, l’addio a nonna Emilia: “Sei e sarai sempre con me” (Di venerdì 10 dicembre 2021) nonna Emilia è stata di fondamentale importanza per la vita di Claudia Gerini, come dimostra il post toccante che l’attrice le ha dedicato su Instagram. Molti i messaggi di condoglianze dal mondo dello spettacolo. Claudia Gerini, 49 anni, ha postato una foto di lei che abbraccia una sorridente nonna Emilia, con una didascalia molto tenera: “nonna Emilia, sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi, fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me“, scrive l’attrice, aggiungendo le emoji di un cuore, una rosa e le mani giunte. Le foto la ritraggono con una nonna Emilia scherzosa, con le mani in alto, con gli occhiali neri, persino con un ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 dicembre 2021)è stata di fondamentale importanza per la vita di, come dimostra il post toccante che l’attrice le ha dedicato su Instagram. Molti i messaggi di condoglianze dal mondo dello spettacolo., 49 anni, ha postato una foto di lei che abbraccia una sorridente, con una didascalia molto tenera: “, sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi, fa’ buon viaggio, sei econ me“, scrive l’attrice, aggiungendo le emoji di un cuore, una rosa e le mani giunte. Le foto la ritraggono con unascherzosa, con le mani in alto, con gli occhiali neri, persino con un ...

Advertising

occhio_notizie : Lutto per Claudia Gerini, l’attrice dice addio alla nonna #claudiagerini - PasqualeMarro : #Lutto stretto per l’attrice Claudia Gerini - DonnaGlamour : Lutto per Claudia Gerini: morta sua nonna - solospettacolo : Claudia Gerini, Wertmuller un monumento di genialità - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Claudia Gerini: '#LinaWertmuller un monumento di genialità' #ANSA -