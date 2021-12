Buone notizie per 35.000.000 di lavoratori e pensionati. Arrivano 360 milioni in più per le tredicesime. (Di venerdì 10 dicembre 2021) Buone notizie sarebbero in arrivo per le tredicesime e per più di 35.000.000 lavoratori e pensionati. Dopo il crollo registrato nel 2020, sono infatti previsti nuovi incrementi che potrebbero tradursi in un aumento dei consumi e in una rinnovata spinta all’economia. Ecco cosa dicono le ultime stime. Tredicesima in aumento, quali sono le stime e il confronto con il 2020 Sono attesi 43.700.000.000€ per il monte tredicesime, una stima che registra un incremento di 360.000.000€ rispetto al 2020. Si tratta di una cifra inferiore di 1.200.000.000€ ai livelli delle tredicesime prima della pandemia ma, secondo le previsioni di Confesercenti, potrebbe tradursi in una spinta di 21.000.000.000€ per gli acquisti in occasione delle festività. La stima è stata ottenuta sulla ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)sarebbero in arrivo per lee per più di 35.000.000. Dopo il crollo registrato nel 2020, sono infatti previsti nuovi incrementi che potrebbero tradursi in un aumento dei consumi e in una rinnovata spinta all’economia. Ecco cosa dicono le ultime stime. Tredicesima in aumento, quali sono le stime e il confronto con il 2020 Sono attesi 43.700.000.000€ per il monte, una stima che registra un incremento di 360.000.000€ rispetto al 2020. Si tratta di una cifra inferiore di 1.200.000.000€ ai livelli delleprima della pandemia ma, secondo le previsioni di Confesercenti, potrebbe tradursi in una spinta di 21.000.000.000€ per gli acquisti in occasione delle festività. La stima è stata ottenuta sulla ...

