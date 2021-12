Super Green Pass, primi controlli a Napoli: 22 persone senza certificato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Partono i primi controlli per il Super Green Pass. Tra Napoli e Provincia ben 22 persone senza certificato: 127 sanzionati senza mascherina. controlli rafforzati per controllare il certificato (via Getty Images)Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per controllare sul rispetto delle norme anti-Covid, specialmente dopo l’implementazione del Super Green Pass. Infatti adesso potranno essere in possesso del certificato verde solamente guariti e vaccinati e permette di accedere a luoghi pubblici come bar e ristoranti, oppure al trasporto pubblico locale, entrato in vigore lo scorso 6 dicembre. ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 9 dicembre 2021) Partono iper il. Trae Provincia ben 22: 127 sanzionatimascherina.rafforzati per controllare il(via Getty Images)Non si fermano idelle forze dell’ordine per controllare sul rispetto delle norme anti-Covid, specialmente dopo l’implementazione del. Infatti adesso potranno essere in possesso delverde solamente guariti e vaccinati e permette di accedere a luoghi pubblici come bar e ristoranti, oppure al trasporto pubblico locale, entrato in vigore lo scorso 6 dicembre. ...

