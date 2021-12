Soleil Sorge accusata di bullismo dal pubblico social! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Soleil Sorge attacca duramente Sophie Codegoni e il pubblico non perdona! Ecco cos’è successo Dopo lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, l pubblico social si schiera a favore della giovanissima Sophie. Le parole di Soleil, infatti, non sono affatto andate a genio al web che, severissimo, taccia l’influencer di “bullismo e violenza verbale”. “Soleil è una bulla! – si legge su alcuni account instagram legati al reality show. “Certi modi di fare non dovrebbero essere consentiti è bruttissimo esempio di donna e un pessimo esempio per i ragazzi che la seguono“. Le accuse che vengono fatte a Soleil, nascono dall’acceso scontro avvenuto tra l’influencer e Sophie Codegoni, durante il quale l’italo-americana critica ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)attacca duramente Sophie Codegoni e ilnon perdona! Ecco cos’è successo Dopo lo scontro trae Sophie Codegoni, lsocial si schiera a favore della giovanissima Sophie. Le parole di, infatti, non sono affatto andate a genio al web che, severissimo, taccia l’influencer di “e violenza verbale”. “è una bulla! – si legge su alcuni account instagram legati al reality show. “Certi modi di fare non dovrebbero essere consentiti è bruttissimo esempio di donna e un pessimo esempio per i ragazzi che la seguono“. Le accuse che vengono fatte a, nascono dall’acceso scontro avvenuto tra l’influencer e Sophie Codegoni, durante il quale l’italo-americana critica ...

