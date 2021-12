Servizio Civile Universale, incontro informativo per i giovani di Sabaudia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sabaudia – L’Amministrazione comunale ha programmato un incontro informativo per i giovani che sceglieranno di partecipare al Servizio Civile Universale avanzando apposita richiesta in adesione al bando che il Governo emanerà entro la fine del mese di dicembre. L‘appuntamento organizzato in collaborazione con la Nomina srl, società che si occupa della gestione delle candidature, è finalizzato a fornire indicazioni per una corretta presentazione della domande e si svolgerà nella giornata di giovedì 9 dicembre alle ore 16:00. I ragazzi potranno usufruire del supporto gratuito recandosi presso l’aula consiliare del palazzo comunale o seguendo gli incontri telematicamente attraverso lo streeming attivato sul sito istituzionale del Comune e raggiungibile al seguente link ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sabaudia – L’Amministrazione comunale ha programmato unper iche sceglieranno di partecipare alavanzando apposita richiesta in adesione al bando che il Governo emanerà entro la fine del mese di dicembre. L‘appuntamento organizzato in collaborazione con la Nomina srl, società che si occupa della gestione delle candidature, è finalizzato a fornire indicazioni per una corretta presentazione della domande e si svolgerà nella giornata di giovedì 9 dicembre alle ore 16:00. I ragazzi potranno usufruire del supporto gratuito recandosi presso l’aula consiliare del palazzo comunale o seguendo gli incontri telematicamente attraverso lo streeming attivato sul sito istituzionale del Comune e raggiungibile al seguente link ...

