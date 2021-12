Ric Flair | “Edge è nel miglior momento di tutta la sua carriera”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il WWE Hall Of Famerè ritornato, clamorosamente, in azione a inizio 2020 quando entrò con il numero 21 nel Royal Rumble Match ottenendo un grandissimo boato da parte dei fan. Era il 2011 quando la “Rated R Superstar” annunciò il proprio ritiro dal wrestling a causa una seria stenosi cervicale; a nove anni di distanza il grande ritorno con la volontà di chiudere lanele dei modi. In questi quasi due anniè stato protagonista di importanti faide contro Randy Orton, Roman Reigns e Seth Rollins e ha trionfato nella Royal Rumble di qest’anno partendo con il numero 1 ottenendo grande apprezzamento per il lavoro fatto. “E’ in grande forma” Durante il proprio podcast “Wooo Nation Uncensored”, Richa elogiato il lavoro fatto dalla “Rated R Superstar” in questi quasi ...