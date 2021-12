Quirinale | Mattarella firma 7 provvedimenti individuali di clemenza

Advertising

PeccoBagnaia : Un grandissimo onore aver avuto la possibilità di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto una delegazione della Federazione #Motociclistica Italiana con i campioni del… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in una nota, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di #LinaWertmüller “regista e int… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Sebastian Heinrich Oberleteir, condannato all… - pirata_21 : #Mattarella ha graziato sette condannati. Sempre più probabile l'arrivo di #Berlusconi al #Quirinale. -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

Come ha più volte detto il presidente"la magistratura deve trovare in se stessa le energie per un rinnovamento morale e affrontare la crisi di credibilità che oggi la indebolisce". ...... Una giornata che mi riempie di orgoglio: essere uno dei venti sindaci della montagna d'Italia ricevuti dal Presidentealè sicuramente un grande onore, anche perché lo ...Dopo la visita di ieri al Quirinale, invitato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Valentino Rossi, come riporta il sito di Sky Sport, è volato a Valencia insieme alla fidanzata Francesc ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato sette provvedimenti di clemenza individuale. Lo rende noto l’ufficio stampa del Quirinale, specificando che il capo dello Stato ha firmato ...