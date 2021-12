Paola Perego | Raccomandata? Lucio Presta ha fatto 6 Sanremo | mi avete mai vista all’Ariston?

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 dicembre 2021): «I miei ricordi offuscati da anni di farmaci anti panico. Io? Leggende» Corriere della sera, pagina 29, di Roberta Scorranese., che cosa vuol dire costruire una solida carriera televisiva come la sua combattendo contro gli attacchi di panico?«Una fatica. Perché la televisione è continuo confronto con qualcuno che ti guarda, a volte ti giudica, di certo nota ogni dettaglio. Ne sono sempre stata consapevole e forse per questo, oggi, mi considero una donna fortunata».Lei ha raccontato di averne sofferto dall’età di sedici anni, praticamente da quando ha iniziato il suo percorso in tv. Lo ha scritto in un libro, Dietro le quinte delle mie paure. Ma come haa nasconderlo per tanto tempo?«Perché per anni la gente ha visto una persona in ...