Mattarella firma 7 provvedimenti di clemenza individuale (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Il Presidente Mattarella ha adottato sette provvedimenti di clemenza individuale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – sette decreti di grazia, in ordine ai quali la Ministra della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole”. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale. Questi i beneficiari dei provvedimenti di clemenza: Strano Michele, nato nel 1968, condannato a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso nel 2012, nel corso di una rapina ai suoi danni nella quale era rimasto ucciso anche suo fratello. Nel concedere la grazia di un anno di reclusione il Capo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Il Presidenteha adottato settedi. Il Presidente della Repubblica Sergiohato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – sette decreti di grazia, in ordine ai quali la Ministra della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole”. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale. Questi i beneficiari deidi: Strano Michele, nato nel 1968, condannato a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso nel 2012, nel corso di una rapina ai suoi danni nella quale era rimasto ucciso anche suo fratello. Nel concedere la grazia di un anno di reclusione il Capo ...

