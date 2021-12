Infortunio Arnautovic: l’austriaco si allena ancora a parte, le ultime in vista del Torino (Di giovedì 9 dicembre 2021) Infortunio Arnautovic: l’attaccante austriaco continua a lavorare a parte. Le ultime in vista del match contro il Torino Marko Arnautovic continua lavorare a parte e la sua presenza è in dubbio per la sfida al Torino di Juric. REPORT – «Oggi i rossoblù hanno svolto una seduta atletica e tecnico-tattica, mentre Marko Arnautovic anche oggi ha sostenuto allenamento differenziato per. Domani, a due giorni dalla trasferta contro i granata, i rossoblù svolgeranno un’altra seduta di allenamento a porte chiuse». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021): l’attaccante austriaco continua a lavorare a. Leindel match contro ilMarkocontinua lavorare ae la sua presenza è in dubbio per la sfida aldi Juric. REPORT – «Oggi i rossoblù hanno svolto una seduta atletica e tecnico-tattica, mentre Markoanche oggi ha sostenutomento differenziato per. Domani, a due giorni dalla trasferta contro i granata, i rossoblù svolgeranno un’altra seduta dimento a porte chiuse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

